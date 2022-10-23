В нем необходимость мобилизации объяснялась так: «Глава государства надеется на поддержку граждан, ведь решение было принято вынужденно. Надо защищать братские народы ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей». В листовке добавили, что «украинские власти полностью подконтрольны западным кураторам и инструкторам».

Отец одиннадцатиклассника рассказал телеграм-каналу «7х7», что 21 октября в школе № 12 перед уроками раздавали листок с текстом о мобилизации.

В памятке спутали цифры: «Под мобилизацию попадает 1% населения, что равняется 25 млн человек». Но «Российская газета», ссылаясь на Минобороны, разъясняла, что «общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек — около 1% от всего мобилизационного ресурса страны».

При этом 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что общий мобилизационный ресурс в РФ составляет почти 25 млн человек. «Эта частичная мобилизация — это один процент, может чуть больше, от мобилизационного ресурса, где-то 1,1%».

Однако 1,1% от 25 млн — это 275 тыс.