В Армавире от вырубки деревьев и капитальной застройки защитили почти 11 тыс. квадратных метров

24 ноября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) решили увеличить зелёный пояс Армавира

В январе 2019 года депутаты ЗСК проголосовали за создании в Армавире зеленого лесопаркового пояса площадью более 17,4 га.

24 ноября на сессии ЗСК парламентарии внесли изменения в постановление «О создании лесопаркового зеленого пояса города Армавира», согласно которым эта зона увеличилась почти на 11 тыс. кв. метров (1,1 га). Общая площадь зеленого пояса Армавира теперь составит около 18,5 га.

Лесопарковый зелёный пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования. Она включает в себя леса, водные объекты, ландшафты, зелёный фонд населенных пунктов. На таких территориях запрещено капитальное строительство и вырубка насаждений.

Подобные зоны есть и в других муниципалитетах Краснодарского края: в посёлке Мостовском (161,43 га);

в посёлке Псебай (312,96 га);

Новороссийске (33 га);

Туапсе (313,59 га),

Краснодаре (97,9 га);

Горячем Ключе (675,8 га);

Крымске (1465,83 га);

Абинске (31,25 га);

Курганинске (89,34 га);

Кореновске (23,94 га).

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Комментируя рассмотренный вопрос, руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что Армавир известен в крае и за его пределами как один из индустриальных центров России. Здесь основу экономики составляют промышленные предприятия и отрасль переработки.

«Поэтому очень важно, чтобы рос не только город, его заводы и фабрики, составляющие основу местной экономики. Но вместе с ними пусть расширяются и зеленые зоны, обеспечивающие горожан кислородом и местами для семейных прогулок. Такой путь гармоничного развития должен быть как у Армавира, так и у всех населенных пунктов Краснодарского края», — подчеркнул Юрий Бурлачко.