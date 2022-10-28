В Горячем Ключе от капитальной застройки и вырубки деревьев защитили более 600 гектаров

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

27 октября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) проголосовали за расширение зелёного пояса Горячего Ключа более чем на 600 гектаров

29 сентября 2021 года депутаты ЗСК поддержали создание лесопаркового зелёного пояса города Горячий Ключ. Этот статус получили земли лесного фонда и населённых пунктов площадью 75,8 га. 27 октября 2022 года на очередной сессии ЗСК парламентарии приняли решение увеличить зелёный пояс города более чем на 600 га. Теперь общая площадь лесопаркового зелёного пояса Горячего Ключа — более 675,8 га .

Лесопарковый зелёный пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования. Она включает в себя леса, водные объекты, ландшафты, зелёный фонд населенных пунктов. На таких территориях запрещено капитальное строительство и вырубка насаждений.

Такие зоны есть и в других муниципалитетах Краснодарского края: в посёлке Мостовском (161,43 га);

в посёлке Псебай (312,96 га);

Новороссийске (33 га);

Туапсе (313,59 га),

Краснодаре (97,9 га);

Армавире (17,41 га);

Абинске (31,25 га);

Курганинске (31,25 га);

Кореновске (23,94 га).

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«Горячий Ключ — уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.