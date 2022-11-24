В Новороссийске прошёл одиночный пикет. Жители требуют закрыть мусорный полигон

В публичном обращении председателю СК РФ Бастрыкину и председателю правительства Мишустину говорится, что расширение свалки в Борисовке — это провал мусорной реформы Краснодарского края. Новороссийцы просят до 8 декабря провести проверку расширения мусорного полигона.

«Жители Борисовки — 15 тыс. человек — на грани социального взрыва от мусорки за 300 метров от жилых домов. Требуем закрытия полигона!», — написано на плакате.

Журналистка Юга.ру связалась с местной экоакивисткой Жанной Мингилевич. По её мнению «полигон уже превысил все мыслимые объёмы».

«Он существует с 2007 года. За все время работы они ничего не сделали для того, чтобы уменьшить объём размещаемых бытовых отходов, организовать переработку и раздельный сбор, компостирование. Ежемесячно случаются пожары, были сливы инфильтрата. Общественники держат всё на серьезном контроле, приезжали неоднократно как в офис компании, так и на сам полигон, обращались в контролирующие организации, говорили им о нарушениях», — говорит Жанна Мингилевич.

По её словам, она была на свалке и наблюдала, в каком виде привозят ТБО. Контейнерные площадки на полигоне открытые, машины, минуя сортировочный пункт, едут и размещают мусор сразу на полигоне. Жителей беспокоят не только объёмы свалки и её близость к жилым домам, но и то, что река Цемесс начинает свои истоки в районе горы Щелба, — отходы с дождями и грунтовыми водами сливаются в Чёрное море.

«Людей возмущает, что речь идёт не о том, чтобы уменьшить свалку, а наоборот — расширить её. Они хотят увеличить площадь на 3,3 гектара. Всё, что говорят президент и губернатор — игнорируют. Это настоящий саботаж. Общественные слушания хотят провести онлайн, у них нет зала встретиться с людьми? Проект невозможно скачать, надо только приходить и читать у них на месте. Информацию о работе полигона размещают на специализированных сайтах, которые сложно найти», — сказала Мингилевич.

По словам экоактивистки, это просто отчёт перед государственными структурами, а не оповещение народа. 90% населения города против свалки, которая видна практически с любой точки города.

«Нельзя допустить её расширения. Хотим, чтобы нам предоставили проект рекультивации полигона. То, что сейчас нам показывают, — узаконивание того, что имеется. Нам говорят, что приедут специалисты и будут изучать проблему. А «Терра-Н» одновременно подкидывает общественные слушания по расширению полигона. Они не рассматривают никакой вариант, кроме увеличения площади — без новаций и современных технологий», — подытожила Мингилевич.