В Новороссийске прошёл одиночный пикет. Жители требуют закрыть мусорный полигон

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ЧП Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ЧП Новороссийск»

В Новороссийске у здания городской администрации 24 ноября состоялся одиночный пикет. Жители села Борисовка требуют закрыть мусорный полигон «Терра-Н» на горе Щелба

В публичном обращении председателю СК РФ Бастрыкину и председателю правительства Мишустину говорится, что расширение свалки в Борисовке — это провал мусорной реформы Краснодарского края. Новороссийцы просят до 8 декабря провести проверку расширения мусорного полигона. 

«Жители Борисовки — 15  тыс. человек — на грани социального взрыва от мусорки за 300 метров от жилых домов. Требуем закрытия полигона!», — написано на плакате. 

Журналистка Юга.ру связалась с местной экоакивисткой Жанной Мингилевич. По её мнению «полигон уже превысил все мыслимые объёмы».

«Он существует с 2007 года. За все время работы они ничего не сделали для того, чтобы уменьшить объём размещаемых бытовых отходов, организовать переработку и раздельный сбор, компостирование. Ежемесячно случаются пожары, были сливы инфильтрата. Общественники держат всё на серьезном контроле, приезжали неоднократно как в офис компании, так и на сам полигон, обращались в контролирующие организации, говорили им о нарушениях», — говорит Жанна Мингилевич. 

По её словам, она была на свалке и наблюдала, в каком виде привозят ТБО. Контейнерные площадки на полигоне открытые, машины, минуя сортировочный пункт, едут и размещают мусор сразу на полигоне. Жителей беспокоят не только объёмы свалки и её близость к жилым домам, но и то, что река Цемесс начинает свои истоки в районе горы Щелба, — отходы с дождями и грунтовыми водами сливаются в Чёрное море. 

«Людей возмущает, что речь идёт не о том, чтобы уменьшить свалку, а наоборот — расширить её. Они хотят увеличить площадь на 3,3 гектара. Всё, что говорят президент и губернатор — игнорируют. Это настоящий саботаж. Общественные слушания хотят провести онлайн, у них нет зала встретиться с людьми? Проект невозможно скачать, надо только приходить и читать у них на месте. Информацию о работе полигона размещают на специализированных сайтах, которые сложно найти», — сказала Мингилевич. 

По словам экоактивистки, это просто отчёт перед государственными структурами, а не оповещение народа. 90% населения города против свалки, которая видна практически с любой точки города.

«Нельзя допустить её расширения. Хотим, чтобы нам предоставили проект рекультивации полигона. То, что сейчас нам показывают, — узаконивание того, что имеется. Нам говорят, что приедут специалисты и будут изучать проблему. А «Терра-Н» одновременно подкидывает общественные слушания по расширению полигона. Они не рассматривают никакой вариант, кроме увеличения площади — без новаций и современных технологий», — подытожила Мингилевич. 

Как писали Юга.ру, для свалки под Горячим Ключом размером 6,7 гектаров подготовили проект рекультивации за 12 млн рублей. Кроме того, зимой под Геленджиком начнут ликвидацию полигона ТБО.

Мусор Новороссийск Экология

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В Новороссийске прошёл одиночный пикет. Жители требуют закрыть мусорный полигон

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