В Адыгее переселенцы из Херсонской области получат по 20 тыс. рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил выделить переселенцам из Херсонской области единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей

В своём телеграм-канале Мурат Кумпилов написал, что все прибывшие могут рассчитывать на дополнительную поддержку от региона — единовременные выплаты по 20 тыс. рублей.

Напомним, в Адыгею эвакуировали около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения (ПВР) с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Одна группа беженцев уехала в Теучежский район.

Всем переселенцам круглосуточно оказывают медпомощь. Для знакомства с республикой прибывшим организуют экскурсии.

За каждым ПВР закрепили соцработников. Они принимают заявления на получение единовременных и ежемесячных выплат, а также жилищных сертификатов.

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Мурат Кумпилов также поставил задачу на уровне каждого муниципалитета структурировать работу, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение мобилизованных, добровольцев и их семей, переселенцев. Он отметил, нужно «постоянно поддерживать высокую обеспеченность всем необходимым тех, кто сейчас находится в зоне СВО, продолжать организацию благотворительных кампаний для жителей Херсонской области, в том числе нашего подшефного Генического района».