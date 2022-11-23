22 ноября в Волгоградской области жителей не пустили на общественное обсуждение генплана. Они протестуют против захоронения отходов рядом с городом

22 ноября в Ерзовском городском поселении Волгоградской области прошли открытые слушания по проекту генплана. Жители Ерзовки недовольны изменениями, которые собираются внести: «Проект предусматривает изменение функциональной зоны сельскохозяйственных угодий земельного участка с кадастровым номером 34:3:140110:455, расположенного в 2,2 км к юго-западу от Ерзовки, на функциональную зону складирования и захоронения отходов», — говорится в оповещении о слушаниях. В постановлении, на основе которого готовили проект, речь идёт о соседнем участке 34:3:140110:443. Их площадь составляет 48 и 71 га.

© Скриншот сайта кадастровой палаты Волгоградской области, egrp365.org/map

© Скриншот сайта кадастровой палаты Волгоградской области, egrp365.org/map

Люди боятся, что рядом с фермерскими хозяйствами и недалеко от жилых домов вырастет мусорный полигон.

При этом глава района Сергей Бубников подчёркивает, что количество свалок в области хотят сократить, поэтому в Ерзовке должен появиться мусороперерабатывающий завод. Его собираются построить по нацпроекту «Экология» до конца 2024 года. «Новые площадки складирования и захоронения мусорных отходов на нашей территории создаваться не будут. Любые негативные последствия для жителей и для экологии, связанные с этим процессом, на территории Городищенского района исключены. Современные перерабатывающие комплексы — это высокотехнологичные производства с нулевым воздействием на окружающую среду, и только о таком объекте сегодня может идти речь. Это наша принципиальная позиция», — заявил Бубников. В попытке успокоить жителей чиновник не объясняет, как связаны завод и новый «свалочный» статус земли, но обвиняет недобросовестных операторов отходов в создании паники. «К сожалению, есть те, кому выгодно продолжать хоронить мусор на открытых полигонах, не вкладывая прибыль в переработку. Сегодня они вводят в заблуждение жителей Ерзовки, рассказывая о неких страшных последствиях, связанных с процессом складирования и захоронения твердых отходов в непосредственной близости от рабочего поселка. Просил бы вас не доверять ложной информации, активно распространяемой сегодня, не поддаваться провокациям и не позволять использовать себя и вводить в заблуждение!», — пишет Бубников. В поселении создали комиссию, которая должна урегулировать разногласия между сторонниками и противниками проекта.

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22 ноября в Ерзовке публично обсудили внесение изменений в генплан. Местные паблики и СМИ заявили, что слушания были фиктивными — на них не допустили желающих, но якобы привезли бюджетников из районного центра. «У нас есть общепоселковый чат. И вот днём кто-то из соседей прислал сообщения, что к школе подвезли автобус с жителями Городища — всевозможными бюджетниками, вроде учителей музыкальной школы и муниципальных предприятий. Мы побросали свои дела и бросились скорее регистрироваться», — рассказала порталу V1.RU жительница Ерзовки Ольга. Другая жительница Мария объяснила, что в зал согласились запустить до 100 человек. Но значительную часть мест, по словам Ольги, заняли незнакомцы. «Как я понимаю, это принудительно. Одна женщина сказала: «Как мне приказали, так я и буду делать». Другая: «Вот как у меня директор пойдет, так и я уйду». Выступила всего пара жителей. Но в их числе — девушка, юрист, очень грамотная. Со ссылками на всевозможные положения различных кодексов и так далее объяснила, почему строительство полигона незаконно. Ну и слушания как-то оперативно свернули после этого», — дополнила она.

Это не единственный конфликт, возникший вечером у здания администрации. Оператора информагенства «Высота 102», который освещал процесс, избили неизвестные. «Мужчина в синей куртке набросился на него со спины, ударив кулаком в область головы, и сбежал. Полицейские нам буквально сказали: «Мы ничего делать не будем», — сообщил его напарник. Пострадавшего Алексея Костякова на скорой доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение. Глава района отреагировал на случившееся. «К сожалению, слушаниям и жителям, присутствовавшим на них, помешала группа агрессивно настроенных людей, которые лишили участников возможности высказаться, выслушать мнения за и против. Вопиющая ситуация произошла с избиением одним из молодчиков журналиста независимого издания «Высота 102». Очевидно, что целью агрессивных налётчиков было сорвать публичные слушания. Но мы учтём мнения всех жителей, в том числе в письменном виде от тех, кто не смог высказаться», — заверил Будников. Ранее слушания, запланированные на 3 ноября, без предупреждения перенесли «по техническим причинам».