Суд отменил штраф в 32 млн рублей компании, владельцы которой выступали за закрытие свалки в Полтавской

Четвертый кассационный суд Краснодара отменил штраф в 32 млн рублей в отношении ООО ПО «Камавторесурс». Постановление отменили в связи с прекращением производства по делу. Информация об этом есть на сайте суда.

Как рассказала Юга.ру руководитель компании Наталья Гаряева, текст решения еще не опубликован и точная причина отмены штрафа пока неизвестна. Она считает, что такое решение могли принять из-за незаконности штрафа.

«Было очень много процессуальных нарушений, даже при вынесении первоначального штрафа. Не было оценено наше финансовое состояние, не была дана юридическая оценка контракту, по которому нас оштрафовали. Его даже нет в материалах дела. Думаю, из-за этих моментов постановление и отменили», — сказала Гаряева.

Штраф компании ООО ПО «Камавторесурс» в сентябре назначил суд Абинска. Причиной стала задержка сдачи детского центра единоборств почти на три месяца. Блогер Игорь Щербацкий рассказал, что проект строительства предоставляла администрация Абинска. Позже выяснилось, что в нем были существенные нарушения.

То время, на которое задержали сдачу объекта, компания потратила, чтобы исправить ошибки в проекте. По словам блогера, в ходе строительства «Камавторесурс» согласовал с заказчиком и проектировщиком более 1 тыс. изменений.

Наталья Гаряева считает, что штраф стал местью за гражданскую позицию. Она и совладелец компании — Андрей Гаряев — требовали закрытия свалки в Полтавской. В октябре мужчина покончил с собой. На фоне стресса у него началось отторжение печени.

Как писали Юга.ру, жители станицы Полтавской пытаются добиться закрытия мусорного полигона. Он находится рядом с оросительными каналами, вода из которых поступает в рисовые чеки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители станицы в сентябре даже перекрывали дорогу. А в сентябре активистам выписали штрафы за протесты. Недавно полицейские хотели задержать Наталью Гаряеву и ее мужа Вадима Мотовилова. Их хотели доставить в суд и выписать штраф за сентябрьский протест. Но по словам женщины, протокол составили незаконно.