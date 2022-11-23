В Ростовской области из зоны СВО вернут мобилизованного многодетного отца

Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Антон Гетта. По его словам, мужчину ошибочно призвали, потому что один ребёнок у азовчанина был от первого брака, а двое — от второго. Необходимо было предоставить документы о том, что все трое находятся на его иждивении.

Депутат направил соответствующее обращение губернатору Ростовской области и по совместительству председателю региональной призывной комиссии по мобилизации Василию Голубеву. В результате решение призывной комиссии в отношении бойца отменили. В скором времени он должен вернуться домой к семье.

Напомним, в октябре опубликовали Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. Впервые их применил Октябрьский районный суд Челябинской области в отношении 40-летнего Евгения Курчатова, который смог обжаловать решение призывной комиссии и выданную ему военкоматом повестку.

Ранее Юга.ру писали об Азии Бойченковой из посёлка Восход Новопокровского района, которая пытается вернуть домой своего мобилизованного супруга Александра. На его иждивении находятся двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет. 23 ноября журналистка Юга.ру спросила у женщины, есть ли какие-то подвижки в её деле, она ответила, что ничего не изменилось — супруг по-прежнему находится на СВО.