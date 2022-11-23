«В приоритете — поддержка участников СВО и переселенцев». В Адыгее прошло совещание Кабмина

На планерном совещании Кабинета министров Адыгеи обсудили меры соцподдержки переселенцев из Херсонской области и мобилизованных на СВО

Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, среди первоочередных задач — оказание помощи участникам СВО и их семьям, организация благотворительных акций в рамках поддержки подшефного Генического района, а также предоставление соцподдержки гражданам, прибывшим в экстренном порядке из Херсонской области в республику.

Как писали Юга.ру, Адыгея приняла около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения (ПВР) с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Как рассказал в своём телеграм-канале Мурат Кумпилов, людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, разместили в республиканском доме инвалидов в Майкопе. Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Всем переселенцам круглосуточно оказывают медпомощь. Для знакомства с республикой прибывшим организуют экскурсии.

Как доложил министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза, всем проживающим в ПВР помогают решить насущные вопросы, составить пакет документов. В ведомстве работают над оформлением гражданства РФ, выдачей паспортов РФ, СНИЛС, открытием лицевых счетов для перечисления средств, банковских карт, сим-карт. Принимают заявления для получения единовременных и ежемесячных выплат.

Все прибывшие получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей, так и республиканскую — 20 тыс. рублей. В ПВР также принимают заявления на ежемесячные федеральные выплаты. Еще один вид федеральной поддержки — единовременные выплаты на приобретение жилья. Для осуществления этой меры республика подписала соглашение с Фондом развития территорий. Кроме того, в Адыгее организовали гуманитарную помощь в виде продуктов, детского питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви.

Глава Адыгеи также рекомендовал во взаимодействии с предпринимателями возле ПВР проводить выездную торговлю, ярмарки, привлекать волонтеров к организации работы по поддержке переселенцев.

Отдельно на совещании рассматривались задачи по оказанию социальной помощи участникам СВО и их семьям. В числе уже действующих мер — предоставление региональной выплаты в 100 тыс. рублей, отмена родительской платы за посещение детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах и колледжах детей участников СВО, предоставление адресной помощи в решении проблем отдельных семей мобилизованных.

По поручению Мурата Кумпилова мобилизованных включили в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Уже поступило 26 заявок. Также в Адыгее внесли поправки в региональное законодательство, согласно которым участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога.