В Чистяковской роще начали ремонтировать колоннаду. Её построили ещё при Хрущеве

Краснодарский край

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  • Колоннада в Чистяковской роще Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Колоннада в Чистяковской роще Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре начали противоаварийные работы на колоннаде в Чистяковской роще

В Краснодаре начали разрабатывать проект реконструкции колоннады в Чистяковской роще. Сейчас там идут противоаварийные работы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Контракт на работы заключили еще в сентябре. Сколько они продлятся и когда приступят к реставрации — неизвестно.

Как писали Юга.ру колоннада в стиле соцреализма находится рядом с детской площадкой и отделяет Чистяковскую рощу от детского сада «Сказка». Ее в 1956 году установили к краевой выставке достижений народного хозяйства.

Отреставрировать ее поручил в 2021 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детских садов «Сказка». 

Позже выяснилось, что колоннаду в Чистяковской роще нельзя зарегистрировать и реставрировать. Дело в том, что по инициативе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края суд наложил арест на объект в части регистрационных действий. 

Также летом в Чистяковской роще оштукатурили и покрасили входную арку. На ее ремонт выделили более 4 млн рублей. 

Благоустройство Краснодар Парки

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