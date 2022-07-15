В Краснодаре отремонтировали арку в Чистяковскую Рощу. Колоннада внутри парка всё ещё ждёт своего часа

В Чистяковской роще Краснодара оштукатурили и покрасили входную арку. Колоннаду в стиле соцреализма внутри парка только планируют отремонтировать

14 июля в своем телеграм-канале глава города Андрей Алексеенко рассказал, что в Краснодаре закончили ремонт входной арки в Чистяковскую рощу на ул. Колхозной, 86. Арку покрасили, оштукатурили, отремонтировали декоративные элементы. Работы начали в мае, закончили на месяц раньше, чем планировали. Ранее администрация Краснодара сообщала, что на ремонт арки выделили 4,1 млн. рублей.

По словам мэра города, арка была сильно изношена, пришлось сбить всю штукатурку. Покрыли сооружение составами, износостойкость которых достигает 10 лет.

В глубине парка есть колоннада в стиле соцреализма, рядом с детской площадкой и детским садом «Сказка». Власти уже не первый год планируют её отремонтировать. В администрации города в очередной раз напомнили, что идёт проектирование противоаварийных работ. В этом году начнут разработку проекта реставрации.