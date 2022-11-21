Более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней

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  • © Фото tirachardz, freepik.com
    © Фото tirachardz, freepik.com

С момента запуска увеличенного льготного периода по кредитным картам банка РНКБ с 55 до 115 дней более 15 тыс. клиентов подключили услугу самостоятельно в мобильном приложении

В октябре 2022 года банк РНКБ предоставил клиентам возможность увеличивать льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. В ноябре около 200 человек ежедневно меняют льготный период на срок 115 дней, при этом 75% делают это в несколько кликов в мобильном приложении РНКБ. 

Такая функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте.

Для изменения льготного периода до 115 дней в мобильном приложении РНКБ нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее — «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

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В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом:

  • бесплатное открытие и годовое обслуживание;
  • лимит до 1 млн рублей;
  • действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц является началом нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента есть 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.

Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

 

Всего более 45 тыс. человек уже используют кредитные карты РНКБ с увеличенным льготным периодом, средний чек операций по таким картам — 1470 рублей. 

подробные условия использования кредитных карт рнкб

Как писали Юга.ру, мобильное приложение РНКБ используют более 1,5 млн человек, а количество платежей в нём превысило 500 тыс. в день.

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