Более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней

С момента запуска увеличенного льготного периода по кредитным картам банка РНКБ с 55 до 115 дней более 15 тыс. клиентов подключили услугу самостоятельно в мобильном приложении

В октябре 2022 года банк РНКБ предоставил клиентам возможность увеличивать льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. В ноябре около 200 человек ежедневно меняют льготный период на срок 115 дней, при этом 75% делают это в несколько кликов в мобильном приложении РНКБ.

Такая функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте.

Для изменения льготного периода до 115 дней в мобильном приложении РНКБ нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее — «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

Читайте также: Клиенты РНКБ могут оформить кредитную карту с льготным периодом до 115 дней

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом: бесплатное открытие и годовое обслуживание;

лимит до 1 млн рублей;

действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц является началом нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента есть 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.



Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

Всего более 45 тыс. человек уже используют кредитные карты РНКБ с увеличенным льготным периодом, средний чек операций по таким картам — 1470 рублей. подробные условия использования кредитных карт рнкб