Мобильное приложение РНКБ используют более 1,5 млн человек

Его возможности позволяют клиентам пользоваться большинством банковских услуг, не выходя из дома или офиса. Именно поэтому 98,7% всех платежей в РНКБ совершаются дистанционно.

За текущий год ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ 24/7 увеличилось более чем на 30%. Для сравнения, в январе этот показатель составил более 9 млн платежей в месяц, а в августе — 13,5 млн. Сегодня банк даёт возможность перечислять средства в адрес более 6 тыс. региональных и федеральных поставщиков услуг.

Пользователи мобильного приложения могут настроить автоматическое перечисление ежемесячных платежей с фиксированной суммой без необходимости заполнять реквизиты вручную. В топ-3 таких дистанционных платежей у клиентов РНКБ входят коммунальные услуги, мобильная связь и интернет.

«Более половины наших клиентов не тратят время на визиты в офис и пользуются услугами банка в мобильном приложении в любом удобном для них месте и в любое время. Сейчас каждый второй депозит оформляется клиентами онлайн через приложение, также можно оформить онлайн-заявку на любой кредит», — говорит начальник управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин.

В чате мобильного приложения РНКБ/24 можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять его версию.

Как писали Юга.ру, РНКБ в августе снизил ставки по потребительским кредитам и ипотеке в среднем на 0,6%. Благодаря этому ставки по собственным программам банка будут начинаться от 7,4%, а по льготным ипотечным госпрограммам — от 3%.