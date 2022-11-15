«Разочарование и безнадежность». Суд изъял земли у сочинских фермеров

Суд в Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял земли у «Мацестинского чая». Всего участниками дела стали десятки предпринимателей

Хостинский районный суд удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры и признал недействительными договоры аренды земли АО «Мацестинский чай» и «Фермы Экзархо». Теперь компании должны в течение 30 дней снести все постройки, избавиться от животных и передать участки Росимуществу. Ранее аналогичное решение приняли в отношении ЗАО «Хоста чай», ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Шапсугский чай», АО «Адлерский чай» и «Краснополянская косметика». Генпрокуратура считает, что органы государственной власти передали участки с нарушениями, а компании теперь используют земли не по назначению. Собственники говорят, что они не видели, как ведомства проводили необходимые проверки.

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Генеральный директор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев считает, что судебные процессы проводились в крайне сжатые сроки: «Генпрокуратура обратилась с иском в нарушение специального, общего и предельно допустимого срока давности о признании сделки недействительной. Прокуратура называет подписание договоров аренды на участки с ФА «Росимущество» от 2005 года мнимой сделкой, однако не доказала признаки мнимости. В соответствии с гражданско-процессуальным кодексом каждая сторона должна доказать свою позицию. Но на все наши вопросы прокуроры отвечали: «Читайте материалы дела». По мнению прокуратуры, мы строили фабрику, закупали дорогое оборудование, восстанавливали плантации, не имея намерения выращивать чай. Все ходатайства о назначении расследования, проведении экспертиз судом были отклонены. Как теперь может работать фабрика без участков? Конечно, есть порядок обжалования решения, и мы будем его соблюдать. Но опыт прежних разоренных хозяйств не дает надежды на благополучный исход. Пересмотр приватизации через 30 лет является незаконным и опасным». В компании отметили, что обеспечивают рабочие места жителям местных сел. Поэтому горожане и предприниматели Сочи в поддержку фермеров запустили на сайте Change.org петицию, адресованную министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. На момент публикации новости ее подписали 48 тыс. человек. Основательница агротуристического комплекса «Ферма Экзархо» Инга Экзархо отметила, что на чайных плантациях и фермах работают сотни человек и все они жители Сочи. По ее словам, многие сотрудники ферм имеют специфические квалификации, с которыми им больше негде работать в городе. Предприниматели добавили, что краевая и сочинская администрации заняли в этой ситуации нейтральную позицию. Президент Ассоциации производителей Краснодарского чая и глава компании «Мацеста чай» Константин Туршу назвал происходящее трагедией.

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«Чайными хозяйствами и фермерами привлечена большая группа адвокатов и юристов, которые не понимают, что делать, поскольку столкнулись с беспрецедентным нарушением закона со стороны Генпрокуратуры РФ. Сейчас пересматриваются постановления о приватизации 30-летней давности, это изменение судебной практики, которая нарабатывалась годами. Законы, действующие сегодня в стране, — игнорируются. Мы возвращаемся к разрухе 90-х. Сначала мы думали, что иски Генпрокуратуры заденут только нерадивые хозяйства, но это коснулось абсолютно всех чаеводческих предприятий и фермеров города. Надзорный орган объясняет свои исковые требования действиями в интересах неопределенного круга лиц. А фермеры и их сотрудники не входят в этот круг?», — сказал Туршу. В такую же ситуацию попала ферма «Волино», где разводят коров, коз, выращивают фрукты и овощи. Кроме того, некоторые хозяйства, в отношении которых вынесли решение, участвуют в импортозамещении. «Когда суд начал зачитывать свое решение, из зала стали выходить люди. Под конец чтения в помещении остались только прокуроры. Это не было неуважением к суду в глазах общественности. Это было разочарование и безнадежность», — добавил Туршу. Теперь сочинские фермеры попросили вмешаться в ситуацию президента РФ Владимира Путина. Они записали видеообращение и заявили, что Сочи остается без сельхозпроизводителей, а Россия — без чаеводства.