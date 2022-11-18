Чемпионат без России. 20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть

За 4 года Россия прошла большой путь от хозяйки чемпионата до изгоя в мировом футболе. В 2018 в Сочи играли лучшие сборные планеты. В 2022 мы увидим их только по телевизору, а сборная России сыграет лишь «на разогреве». Всё, что нужно знать о предстоящем мундиале собрал журналист Юга.ру Андрей Малёваный

Что, где, когда?

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре на 8 аренах в 5 городах. Матч открытия состоится 20 ноября в 19:00 . Катар сыграет с Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.

Почему сейчас, а не летом?

Обычно чемпионаты мира осенью не проходят. Но летом в Катаре стабильно около +40°C и влажность выше 90%. В таких условиях будет тяжело играть в футбол и смотреть его на трибунах.

А почему Катар?

Бизнес, ничего личного. У местных шейхов столько нефтедолларов, что они смогли не только построить современные стадионы с кондиционированием в пустыне, но и простимулировать «правильное» голосование футбольных чиновников со всего мира. Из-за этого даже был скандал. Но, как говорят на Востоке, собаки лают, а чемпионат мира идёт.

А кто играет?

В финальную стадию Чемпионата мира попали 32 сборные со всех континентов. Список здесь.

Почему нет сборной России?

Нашу команду дисквалифицировали. Сборная России заняла второе место в отборочном турнире. Должна была играть стыковые матчи с Польшей. Но потом началась спецоперация в Украине, и весь российский футбол, от клубов до сборной, попал под санкции УЕФА и ФИФА. Сборная России сейчас играет лишь товарищеские матчи. Ближайший — в день открытия Чемпионата мира. 20 ноября в 15:00 Россия сыграет с Узбекистаном.

А за кого теперь болеть?

За лучших! Катарский мундиаль станет последним в карьере самых ярких футболистов современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Обоим за 35, несмотря на множество золотых мячей и выигранных клубных титулов, звания чемпиона мира нет ни у одного. А хочется.

Интересные молодые команды у Испании и Англии, стабильно сильные у Бразилии и Германии. Из близких по духу и флагу — Сербия.

Кстати, из чемпионата России на мундиаль поедут всего 2 игрока. Это защитник «Зенита» Дэян Ловрен и нападающий «Динамо» Муми Нгамалë.

Формально свой представитель на мундиале будет и у «Краснодара». Полузащитник Гжегош Крыховяк сыграет за сборную Польши. «Быкам» даже заплатят за выступление поляка. Но сам он в Краснодаре с конца февраля не появлялся. Играет в аренде.

Где смотреть чемпионат?

Все матчи ЧМ-2022 в России покажет холдинг «Матч ТВ». У него эксклюзивные права. Игры будут транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ», на других футбольных каналах холдинга и цифровых платформах.

На групповом этапе будет по 4 матча в день в удобное время — 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Вся информация по трансляциям здесь.

В амфитеатре парка «Краснодар» матчи покажут?

Хорошая попытка, но нет. Амфитеатр закрылся на зимний отпуск, да и смотреть футбол на улице в холодную погоду сомнительное удовольствие.

Краснодар — город пабов и баров. У наших коллег из «Афиши» есть список из полусотни спортбаров, а на сайте «Ресторан Гуру» подборка из почти 2 тыс. заведений, многие из которых в период проведения Чемпионата мира тоже могут стать «спортивными».

Есть необычные варианты?

Можно собратья с друзьями и арендовать кинозал. Такая услуга есть у сети кинотеатров «Монитор». Стоимость от 2 тыс. рублей. Итоговый прайс зависит от конкретного зала (возможность телетрансляции есть не во всех) и от количества человек.

Ещё один вариант, купить или арендовать проектор и устроить футбольный кинотеатр прямо у себя дома.

А может махнуть в Катар?

Если вы смелый, сильный, умелый и достаточно богатый — можно. Один только билет из Москвы в Доху на 19 ноября стоит больше 90 тыс. рублей. Цены на жилье начинаются от 13 тыс. рублей за ночь. Достать билеты на сами матчи довольно сложно. Коллеги со Sports.ru подробно описали этот квест. Одно из главных условий — карта Visa иностранного банка, российские под санкциями.

Эх, а помните, как классно было в 2018 в Сочи?

Помним, ностальгируем, грустим. После Олимпиады 2014 года игры чемпионата мира в Сочи были самым ярким международным событием в крае. На Кубани базировались сборные Испании, Бразилии, Исландии, Швеции, Дании и Польши. Испанцы даже провели товарищеский матч с Тунисом на стадионе «Краснодар». В Сочи была организована огромная фан-зона, в которой матчи смотрели десятки тысяч болельщиков. На стадионе «Фишт» прошли 6 матчей мундиаля. На трибунах их посмотрели 264 тыс. болельщиков со всего мира. Иностранцы увидели открытую, веселую и жизнерадостную Россию.