Амфитеатр парка «Краснодар» закрывает сезон показов. «Быки» проведут заключительный матч чемпионата перед зимним перерывом

Трансляция футбольного матча «Оренбург» — «Краснодар» станет последним мероприятием в амфитеатре в этом году

13 ноября, в воскресенье, в амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию футбольного матча «Оренбург» — «Краснодар». Она станет заключительной в этом календарном году. Амфитеатр уйдет на зимние каникулы. Когда площадка возобновит работу, не уточняется. Скорее всего, это произойдет весной.

Матч 17 тура Чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» также станет заключительным в этом году. После него РПЛ уходит на долгие каникулы. Они связаны с проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре, а также традиционным зимним межсезоньем.

«Краснодар» сейчас не в лучшей форме. В последних 5 матчах команда три раза проиграла, однажды сыграла вничью и одержала лишь одну победу. «Быки» опустились на седьмое место в таблице. Нынешний соперник расположился рядом, на восьмом месте.

После игры с «Оренбургом» «Краснодар» проведет ещё 2 матча в Кубке России. 23 ноября команда примет на своем поле «Локомотив», а 27 числа закроет игровой сезон матчем с подмосковными «Химками».

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что израильский «Хапоэль» готов выкупить воспитанника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова за 1 млн евро.

Парк «Краснодар» тем временем продолжает расширяться и благоустраиваться. Рядом с ним открыли парковку, а также начали строительство новой очереди.