В Крыму снова сбили беспилотник. Обломки упали на территорию подстанции

В Крыму в районе энергоподстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник

Об этом в своём телеграм-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, обломки упали на территорию станции, однако повреждений нет и энергоснабжение не нарушено. Других подробностей случившегося нет.

Подстанция «Кафа» — важная часть крымского энергетического моста, она бесперебойно обеспечивает электричеством значительную территорию полуострова. Построенная в 2015 году, стала точкой подключения трёх кабельно-воздушных линий и основным распределительным терминалом, обеспечивая разворот энергосистемы с севера на восток. Недалеко от неё находится ещё одна подстанция — «Тамань» на 500 киловольт.

На Крымском полуострове системы ПВО регулярно отбивают атаки беспилотников. Утром 19 октября в Севастополе сбили дрон в районе аэродрома Бельбек, обломки упали на жилую постройку, из-за чего начался пожар.

В ночь на 27 октября летательный аппарат появился над Балаклавской ТЭС — загорелся неработающий трансформатор. Утром 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку дронов в Севастопольской бухте. 1 ноября в Севастополе в районе посёлка Любимовка моряки ликвидировали беспилотник.