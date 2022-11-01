В Севастополе сбили беспилотник. Теми, кто выкладывает видео работы ПВО, займутся спецслужбы

Крым

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  • © фото с сайта pixabay.com
    © фото с сайта pixabay.com

В Севастополе в районе посёлка Любимовка моряки сбили беспилотный летательный аппарат

Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор Михаил Развожаев. Ранее 29 октября он провёл суженное заседание Оперативного штаба, где приняли ряд решений на счёт тех жителей, кто выкладывает видео работы систем обороны.

«Неоднократно обращался я и представители Министерства обороны с просьбой так не делать. Но это продолжается. По отдельным видеофрагментам, которые дают противнику возможность обнаружить систему, будут заниматься спецслужбы. Соответственно, с теми, кто до сих пор не понял, проведут работу», — сказал журналистам Развожаев.

По его словам, Оперативный штаб решил, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер наблюдения будут закрыты в период среднего уровня реагирования. Эта мера необходима, потому что влияет на безопасность города.

Как писали Юга.ру, утром 29 октября Севастополь атаковали беспилотники. Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике над Балаклавской ТЭС. В результате загорелся неработающий трансформатор.

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