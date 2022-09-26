В Краснодарском крае активистов оштрафовали за протесты против свалки. Рядом с полигоном находятся рисовые чеки

Экоактивистов из станицы Полтавской оштрафовали за митинги против мусорного полигона. Об этом написали в телеграм-канале «Полтавская против свалки»:

«Позорное судилище в Красноармейском районном суде. Мы в очередной раз убедились, что грош цена словам Юрия Васина (глава района — прим. редакции). Он пообещал всем, что никто наказан не будет, но сегодня мы убедились в обратном. Эти люди не понимают, что живут с нами в одной станице и пьют одну воду».

Штраф в размере 5 тыс. рублей назначили Светлане Соловьёвой и Сергею Сальникову. Согласно материалам на сайте Красноармейского районного суда, их признали виновными по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация митинга с нарушением общественного порядка). По словам активистом, им пригрозили арестом на 15 суток в случае еще одного митинга.

По этой же статье виновным признали инвалида-колясочника Юрия Трубачёва. Ему также назначили штраф в 5 тыс. рублей. В августе он устроил одиночный пикет. Жители станицы сообщили, что судья не захотела выслушать объяснение мужчины, посчитав заготовленную речь несущественной.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители станицы Полтавской пытаются добиться закрытия мусорного полигона. Он находится рядом с оросительными каналами, вода из которых поступает в рисовые чеки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители станицы даже перекрывали дорогу. 10 октября Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск о закрытии свалки.