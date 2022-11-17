В Краснодаре отстранили депутата Азарова, осудившего СВО в Украине

Вчера в повестку заседания городской думы Краснодара внесли лишение Азарова депутатских полномочий. 10 ноября стало известно, что депутат от КПРФ эмигрировал в Сербию и написал заявление о сдаче мандата. Он решил покинуть страну, потому что не поддерживает СВО в Украине. При этом он счел неправильным сохранить депутатские полномочия, оставаясь за границей.

Азаров пояснил Юга.ру, что для снятия полномочий его участие не требовалось — это решение принимает дума большинством голосов.

«Всё, что я хотел сказать по этой истории, я сказал в посте 10 ноября, честно говоря, добавить нечего. Мечтаю, чтобы гибель людей закончилась, остальное сейчас неважно», — сказал бывший депутат.

В том посте Азаров говорил, что его убеждения не позволяют брать оружие в руки. При этом вероятность своей мобилизации он оценивал как очень высокую.