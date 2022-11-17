В Краснодаре отстранили депутата Азарова, осудившего СВО в Украине

Краснодарский край

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  • Игорь Азаров © Скриншот сайта azarov.bubbleapps.io
    Игорь Азаров © Скриншот сайта azarov.bubbleapps.io

17 ноября депутаты гордумы Краснодара лишили полномочий Игоря Азарова

Вчера в повестку заседания городской думы Краснодара внесли лишение Азарова депутатских полномочий. 10 ноября стало известно, что депутат от КПРФ эмигрировал в Сербию и написал заявление о сдаче мандата. Он решил покинуть страну, потому что не поддерживает СВО в Украине. При этом он счел неправильным сохранить депутатские полномочия, оставаясь за границей.

Азаров пояснил Юга.ру, что для снятия полномочий его участие не требовалось — это решение принимает дума большинством голосов.

«Всё, что я хотел сказать по этой истории, я сказал в посте 10 ноября, честно говоря, добавить нечего. Мечтаю, чтобы гибель людей закончилась, остальное сейчас неважно», — сказал бывший депутат.

В том посте Азаров говорил, что его убеждения не позволяют брать оружие в руки. При этом вероятность своей мобилизации он оценивал как очень высокую.

Сбежали или релоцировались:

«В нынешних обстоятельствах сил и желания обсуждать велодорожки на Ставропольской и озеленение у меня нет», — добавил он.

Игоря Азарова избрали депутатом от Коммунистической партии РФ по одномандатному округу № 35. Он занимался продвижением городских инициатив. В марте 2021 года предложил установить памятник Виктору Цою возле стадиона «Кубань». В мае 2022-го он выступал против установки светодиодных билбордов рядом с жилыми домами.

Гордума Краснодара КПРФ Мигранты политика Украина Частичная мобилизация для СВО

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