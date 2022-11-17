СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». «Кубани» тоже нужен новый тренер

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Футбольные клубы «Краснодар» и «Кубань» в ближайшее время могут получить новых главных тренеров

Экс-тренер сборной Леонид Слуцкий может возглавить ФК «Краснодар». Об этом пишет Metaratings. По информации издания, «быки» «начали неформальное общение со специалистом с целью изучения возможности его приглашения для работы».

15 ноября Слуцкий покинул «Рубин». Он тренировал команду с 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством казанцы вылетели в Первую лигу.

Другой претендент на пост рулевого «Краснодара» тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Об этом сообщил журналист Сергей Ильев. Однако в клубе заявили, что намерены продлить контракт со специалистом.

Именно матч с «Оренбургом» стал триггером для болельщиков «Краснодара». После разгромного поражения в выездной игре фанаты потребовали уволить нынешнего главного тренера Александра Сторожука. При нем в последних 10 матчах «Краснодар» потерпел 5 поражений.

Сам клуб пока никак не отреагировал на ситуацию. Официальной информации об увольнении Сторожука или назначении нового главного тренера нет. До конца ноября «Краснодар» проведет ещё два матча в Кубке России. Затем команда отправится в отпуск. Возможно, кадровые решения отложены до зимней паузы.

Краснодарская «Кубань» действует решительнее. После очередного поражения клуб уволил главного тренера Роберта Евдокимова. Он тренировал команду с октября прошлого года. Смог спасти клуб от вылета во второй дивизион. Самой яркой победой при Евдокимове был разгром «Краснодара» в Кубке России со счетом 3-0. В последних 5 матчах «Кубань» потерпела 4 поражения. Клуб опустился на 16 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета во Вторую лигу.

«Кубань» поблагодарила Роберта Евдокимова за работу и объявила, что к очередному матчу команду будет готовить старший тренер Олег Нечаев.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что тренера ФК «Краснодар» хотят уволить в ближайшее время.

Спорт ФК «Краснодар» ФК «Кубань» Футбол

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СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». «Кубани» тоже нужен новый тренер
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