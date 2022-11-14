Тренера ФК «Краснодар» хотят уволить в ближайшее время — СМИ

Руководство футбольного клуба «Краснодар» недовольно результатами команды и планирует сменить главного тренера Александра Сторожука, сообщил «РБ Спорт».

По данным издания, решение о смене тренера приняли еще до игры с «Оренбургом». Уточняется, что клуб объявит об этом в ближайшее время и уже начал поиски нового тренера.

Как писали Юга.ру, 13 ноября «Краснодар» пропустил 5 мячей от «Оребнурга». Кроме того, команда заработала 7 предупреждений и опустилась на 8 место в турнирной таблице.

В последних 10 матчах под руководством Александра Сторожука «Краснодар» потерпел 5 поражений. В официальном телеграм-канале клуба болельщики возмущались таким результатом и просили уволить Сторожука. После очередного проигрыша они оставили более полутысячи комментариев.

Напомним, Александра Сторожука назначили главным тренером в мае 2022 года. Ранее он исполнял обязанности тренера.

В январе клуб уволил главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. Причины такого решения в «Краснодаре» не объяснили.

Затем клуб подписал контракт с Даниэлем Фарке. Вместе с ним в команду пришли Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла. В марте стало известно, что они покинули команду.