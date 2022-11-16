РНКБ выдал более 3 млрд рублей по льготной госпрограмме кредитования для МСБ

С начала 2022 года банк РНКБ выдал более 3 млрд рублей в рамках госпрограммы льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ)

Согласно условиям программы, предприниматели могут взять кредиты: на пополнение оборотных средств по ставке не выше 11% годовых на сумму. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей, срок — до 1 года;

на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых. Максимальная сумма займа — 10 млн рублей, срок — до 3 лет.

При этом заёмщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях: сельское хозяйство;

обрабатывающее производство;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

туризм;

информация и связь;

транспортировка и хранение;

здравоохранение и пр.

Подробнее с перечнем отраслей и с условиями кредитования в рамках этой программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

«Доступность кредитных средств сегодня особенно важна для российского бизнеса, и у нашего банка есть все возможности для оказания финансовой поддержки на комфортных условиях как предпринимателям, так и компаниям. Благодаря госпрограммам поддержки МСП представители бизнеса могут получать кредиты на максимально выгодных условиях, а это, в свою очередь, стимулирует развитие экономики не только регионов, но и всей страны», — отметил вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.