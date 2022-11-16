РНКБ выдал более 3 млрд рублей по льготной госпрограмме кредитования для МСБ

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

С начала 2022 года банк РНКБ выдал более 3 млрд рублей в рамках госпрограммы льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ)

Согласно условиям программы, предприниматели могут взять кредиты:

  • на пополнение оборотных средств по ставке не выше 11% годовых на сумму. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей, срок — до 1 года;
  • на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых. Максимальная сумма займа — 10 млн рублей, срок — до 3 лет. 

При этом заёмщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях:

  • сельское хозяйство;
  • обрабатывающее производство;
  • производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
  • туризм;
  • информация и связь;
  • транспортировка и хранение;
  • здравоохранение и пр. 

Подробнее с перечнем отраслей и с условиями кредитования в рамках этой программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

«Доступность кредитных средств сегодня особенно важна для российского бизнеса, и у нашего банка есть все возможности для оказания финансовой поддержки на комфортных условиях как предпринимателям, так и компаниям. Благодаря госпрограммам поддержки МСП представители бизнеса могут получать кредиты на максимально выгодных условиях, а это, в свою очередь, стимулирует развитие экономики не только регионов, но и всей страны», — отметил вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

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С сентября 2022 года банк также принимает заявки на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе господдержки МСБ от Министерства экономического развития России и АО «Корпорация МСП». Она объединяет программу льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Воспользоваться ей могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр.

подробнее о льготном кредитованим МСП в банке РНКБ

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