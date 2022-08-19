РНКБ открыл кредитную линию для крупнейшего химического завода Крыма

Партнерский Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) открыл возобновляемую кредитную линию на 1,5 млрд рублей для АО «Крымский содовый завод» в городе Красноперекопск

Кредитные средства выдали на пополнение оборотного капитала в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 393 от 17.03.2022 года.

«АО «Крымский содовый завод» работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске. Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать её развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом», — отметил вице-президен, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

АО «Крымский содовый завод» — производитель и экспортер кальцинированной соды марок «А» и «Б», а также пищевой соли и соды. Это единственное предприятие по производству кальцинированной технической соды на юго-западе РФ. Завод является бюджетообразующим для города Красноперекопска, а также одним из крупнейших налогоплательщиков Крыма.

Как писали ранее Юга.ру, РНКБ открыл кредитную линию для пополнения оборотных средств Группе компаний «Абрау-Дюрсо» на сумму 1,4 млрд рублей.

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