В центре Краснодара нашли подземный бункер
26 августа во время сноса ларьков в Краснодаре на улице Калинина строители обнаружили бетонный бункер
Информация о находке появилась 26 августа в социальных сетях Краснодара. Во время сноса ларьков в центре города на улице Калинина рядом с Краснодарским цирком нашли бетонный бункер. Местные жители теперь строят теории о происхождении и назначении строения. Есть разные теории — от бомбоубежища до обычного подвала.
27 августа историк Виталий Бондарь рассказал «КП — Кубань», что бункер на самом деле может оказаться подвалом цирка. Чтобы точно определить тип постройки нужно поднять архивы.
Напомним, в 2018 году в центре Ростова нашли бункер времен Второй мировой войны.
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