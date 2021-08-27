В центре Краснодара нашли подземный бункер

Краснодарский край

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26 августа во время сноса ларьков в Краснодаре на улице Калинина строители обнаружили бетонный бункер

Информация о находке появилась 26 августа в социальных сетях Краснодара. Во время сноса ларьков в центре города на улице Калинина рядом с Краснодарским цирком нашли бетонный бункер. Местные жители теперь строят теории о происхождении и назначении строения. Есть разные теории — от бомбоубежища до обычного подвала.

27 августа историк Виталий Бондарь рассказал «КП — Кубань», что бункер на самом деле может оказаться подвалом цирка. Чтобы точно определить тип постройки нужно поднять архивы. 

Напомним, в 2018 году в центре Ростова нашли бункер времен Второй мировой войны. 

Краснодар Строительство

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