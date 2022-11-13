В Краснодаре собаки напали на ребенка. Инцидентом заинтересовался председатель СК Бастрыкин

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 ноября в Краснодаре на территории школы стая бродячих собак напала на девочку

На территории лицея №64 в Фестивальном микрорайоне Краснодара 9 ноября четыре собаки напали на ребенка. «Результат — ссадные раны, укус и курс прививок от бешенства», — об этом рассказала мама девочки. Со слов женщины, бродячие собаки проникали на территорию школы регулярно.

«Мы легко отделались, хоть я молчу о психической травме, которую получил ребёнок. Но завтра может пострадать и другой ребёнок. <…> Неужели сложно натянуть сетку вдоль забора, чтобы собаки не попадали на территорию школы?», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

В краевом Оперштабе заявили, что руководство лицея неоднократно обращалось в городскую администрацию с вопросом отлова бродячих животных. Однако получала ответы, что животные, имеющие метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности.

Очередное письмо администрация школы направила 9 ноября, после нападения собак на дворника и охранника школы.

12 ноября инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Накануне Юга.ру рассказывали о том, как краевой суд обязал администрацию Сочи выплатить 100 тыс. рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. Ранее в олимпийской столице собаки неоднократно нападали на детей. В октябре три бойцовских собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Весной 2022 года на курорте собаки напали на 12-летнюю шахматистку. Девочка погибла.

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В Краснодаре собаки напали на ребенка. Инцидентом заинтересовался председатель СК Бастрыкин

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