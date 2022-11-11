Администрация Сочи выплатит 100 тыс. рублей ребенку, которого покусала бездомная собака

Краевой суд взыскал с мэрии Сочи 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за укус бездомной собаки

Из материалов суда известно, что летом 2020 года в сочинском СНТ «Сигнал» на 11-летнего мальчика напала бездомная собака. С ранами ушной раковины он находился на лечении в больнице.

Мама ребенка решила обратиться в мэрию за компенсацией морального вреда, но ее обращение оставили без внимания. После этого женщина обратилась в Центральный сочинский суд, который удовлетворил ее иск.

Но мэрия с таким решение не согласилась и решила обжаловать его в Краснодарском краевом суде. Но инстанция оставила в силе решение сочинского суда.

В итоге с администрации Сочи взыскали 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за укус бездомной собаки. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи три бойцовских собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Животные напали на ребенка в доме бабушки. Весной 2022 года на курорте собаки загрызли 12-летнюю шахматистку, которая приехала на турнир.