Депутат гордумы предложил установить в Краснодаре памятник Виктору Цою

Депутат городской думы Краснодара Игорь Азаров 26 марта презентовал проект памятника Виктору Цою возле стадиона «Кубань»

Азаров презентовал проект бронзового памятника Виктору Цою высотой 2,6 метра на архитектурном совете Краснодара. Также депутат запустил сайт, чтобы поддержать проект. «Статичная бронзовая скульптура Виктора Цоя, застывшая в движении, обращена вверх, к небу. Под ногами рок-музыканта бронзовый плинт в виде солнца», — говорится на сайте. Памятник предполагается установить на стадионе «Кубань» — там 28 мая 1989 года прошел единственный в Краснодаре концерт группы «Кино».

По словам депутата, он вынашивал идею создания памятника полгода, большинству участников встречи понравилась его инициатива. Открытие запланировано на 2022 год, приурочив создание памятника к юбилею музыканта. Сейчас депутат собирается согласовать проект с городскими властями и запустить кампанию по сбору средств на изготовление и установку скульптуры.