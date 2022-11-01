«Шапи — это футбольная звезда». «Хапоэль» готов выкупить воспитанника «Краснодара»

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  • Магомед-Шапи Сулейманов © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Магомед-Шапи Сулейманов © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Израильский «Хапоэль» готов заплатить 1 млн евро за футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова

Руководство израильского футбольного клуба «Хапоэль» Беэр-Шева довольно выступлением арендованного у «Краснодара» футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова. Менеджеры израильской команды готовы активировать опцию выкупа игрока. Сумма отступных составляет 1 млн евро.

«Шапи — это футбольная звезда, мы ещё не видели и 50 процентов его способностей», — цитируют местные СМИ одного из менеджеров «Хапоэля».

Магомед-Шапи Сулейманов воспитанник «Краснодара». За основную команду он провел более 120 матчей, забил 23 мяча. В прошлом году нападающий на правах аренды выступал за турецкий «Гиресунспор».

В начале этого сезона Сулейманов ушел в аренду в израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Провел за новую команду 15 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Арендное соглашение рассчитано до 15 июня 2023 года.

Ранее Юга. ру рассказывали о том, что футболист «Краснодара» Сулейманов может пропустить выездной матч в Польше. Из-за того, что в стране действуют ограничения на въезд россиян. 

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