На ликвидацию свалки под Геленджиком выделят 257 млн рублей

Краснодарский край

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  • Сейчас закрытый мусорный полигон под Геленджиком выглядит так © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Сейчас закрытый мусорный полигон под Геленджиком выглядит так © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Правительство РФ направит дополнительные средства на ликвидацию масштабных свалок в Краснодарском крае, Калининградской и Омской областях

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении, размещённом на сайте Правительства РФ 6 ноября говорится, что из резервного фонда направят 257 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона, расположенного вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика.

Ещё 295 млн рублей получит Омская область и 59,2 млн рублей — Калининградская. Источник средств — «окрашенные» экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Генеральная уборка».

Как писали Юга.ру, 17 сентября в станице Полтавской Краснодарского края прошло собрание жителей и местной власти по поводу закрытия мусорного полигона. Он находится рядом с поселением и окружен рисовыми чеками.

Геленджик Деньги Михаил Мишустин Мусор Правительство Экология

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На ликвидацию свалки под Геленджиком выделят 257 млн рублей
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