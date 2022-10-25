На 156 торговых объектах Краснодарского края выявили нарушения при продаже алкоголя

На совещании Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обсудили краевое законодательство в части оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

Госрегулирование производства и реализации спиртного имеет особое значение, поскольку доходы от этой деятельности — важный источник пополнения государственного бюджета.

«В крае более 10 лет эффективно действует закон об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Этим документом также установлены дополнительные требования в части сбыта алкоголя. Особенностью регулирования данной отрасли пищевой промышленности является необходимость обеспечения баланса между поддержкой бизнес-сообщества, его торговых интересов и, одновременно, охраной здоровья населения», — отметил руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Он добавил, что краевые власти ведут серьезную работу по исключению попадания в торговую сеть недоброкачественной продукции из других субъектов РФ, а также принимают меры по поддержке добросовестных производителей.

По данным краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, с января по октябрь на выдачу, продление и переоформление лицензий на розничную продажу алкоголя приняли 2160 заявлений. В 2021 году эта цифра составляла 2795.



За первый квартал этого года поступило более 9 700 деклараций об объёмах розничной реализации спиртного, за второй — свыше 10 800. В то же время ведомство установило, что обязательное декларирование не осуществили 624 организации.



В 2022 году на предмет соблюдения законодательства обследовали 424 объекта. Из них на 156 выявили признаки нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Председатель Комитета по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко в своём выступлении напомнил, что в феврале 2018 года по распоряжению руководителя ЗСК создали рабочую группу по изучению хода исполнения регионального закона об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков.

По итогам планерного совещания депутаты приняли резолюцию. Департаменту потребсферы рекомендовали продолжить проводить профилактику нарушений обязательных требований при продаже алкоголя, а также взаимодействовать с полицией для выявления и пресечения контрафакта.

Органам местного самоуправления предложили усилить контроль за предприятиями розничной торговли и общественного питания вблизи школ. Также в итоговую резолюцию внесли предложение Юрия Бурлачко об особенностях дальнейшего взаимодействия законодателей с профильным департаментом в части контроля за исполнением законодательства по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.