В Краснодарском крае разрешили продажу алкоголя после 22:00

В Краснодарском крае на четыре часа увеличили время продажи алкоголя

Депутаты ЗСК Краснодарского края 27 октября внесли изменения в краевой закон и увеличили время продажи алкоголя. Теперь купить спиртные напитки можно с 8:00 до 23:00. Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

В департаменте потребсферы края считают, что в условиях санкций снятие ограничений положительно повлияет на состояние предпринимателей.

Глава департамента Роман Куриный отметил, что снятие ограничения по времени поможет снизить незаконную розничную продажу алкоголя. Также он считает, что такое решение создаст условия для здоровой конкуренции на рынке и повлияет на местных производителей.

Отметим, специалисты «Контур.Маркета» проанализировали данные онлайн-касс за февраль-октябрь и выяснили, что в сентябре-октябре выручка от продажи алкоголя в стране выросла на 10%. С 21 по 26 сентября выручка поднялась на 14%

Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодарском крае разрешили маркировать импортный алкоголь федеральными марками.