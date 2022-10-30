В поселке Дорожный бездомных собак расстреляли из арбалета

Краснодарский край

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  • Арбалетная стрела попала собаке в глазницу © Любовь Караева для Юга.ру
    Арбалетная стрела попала собаке в глазницу © Любовь Караева для Юга.ру

Жителя краснодарского поселка Дорожный подозревают в том, что он расстрелял из арбалета двух бездомных собак

Заявление о жестоком обращении с животными подали в полицию жители поселка Дорожный, расположенного на восточной окраине Краснодара. Поводом для этого стало происшествие, случившееся в поселке 29 октября.

«Мы увидели, как по улице бежит собака, из глаза которой торчит какой-то непонятный предмет», рассказывает местная жительница Оксана Попова. «Отвезли пса в ветеринарную клинику, и оказалось, что кто-то выстрелил в него из арбалета. Стрела вошла в глазницу сантиметров на 15. Глаз животному пока удалось сохранить, но непонятно, будет ли он видеть. Был пес по кличке Борода, теперь переименуем в Пирата».

  • Арбалетную стрелу, извлеченную из глаза собаки, передали в полицию © Любовь Караева для Юга.ру
    Арбалетную стрелу, извлеченную из глаза собаки, передали в полицию © Любовь Караева для Юга.ру

По словам Оксаны Поповой, это уже не первый подобный случай за недавнее время.

«У нас на участке жил еще один пес, которого мы хотели взять к себе, как только дачу достроим», говорит Оксана. «И вот однажды мы приезжаем, а он выходит нам навстречу весь в крови. В клинике его подлатали, но зрение он всё равно потерял навсегда. Мы думали, что его вилами кто-то истыкал. Но когда увидели вторую собаку со стрелой в глазу, сразу поняли, что с первой случилось».

Как говорят местные жители, они знают точно, кто стреляет в собак. Но официально это теперь должна установить полиция — заявление о жестоком обращении с животными вчера было зарегистрировано.

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