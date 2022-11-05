В Адлере затопило федеральную трассу
Вечером 4 ноября из-за последствий залпового ливня на несколько часов прервалось движение по трассе А-147 в Адлере
Около 20:00 4 ноября на Адлер обрушился сильный дождь — за два часа выпало 56 мм осадков. В результате оказалась затоплена нижняя часть автомобильной развязки на втором километре участка Адлер—Веселое федеральной трассы А-147.
Перед лужей скопилось большое количество автомобилей. А вскоре ФКУ Упрдор «Черноморье» официально перекрыло этот участок на то время, пока три прибывшие единицы техники будут откачивать воду и приводить дорожное покрытие в порядок. На время перекрытия объезд был организован по трассе А-149.
Тем не менее, очевидцы сняли, как минимум, один утонувший автомобиль.
В 23:03 пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» выпустила предупреждение о возможности повторения подобных ситуаций на всей территории Большого Сочи. Но на данный момент о других похожих происшествиях неизвестно. Движение по А-147 было восстановлено в штатном режиме около 23:30.
Ранее на этой неделе в Сочи при взлете треснуло лобовое стекло у самолета, а в автомобильном туннеле по дороге на Красную Поляну был обнаружен заблудившийся медведь.