В Сочи при взлете у самолета треснуло лобовое стекло

3 ноября в 13:20 из аэропорта Сочи вылетел самолет. Он направлялся в Уфу. После взлета экипаж обнаружил трещину на лобовом стекле. Командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла успешно. Пассажиры находятся в зоне ожидания вылета. Технические специалисты аэропорта проводят проверку всех систем самолета. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи новый вылет запланирован на 18:30.

Ранее Юга.ру сообщали, что в аэропорту Сочи временно отменили онлайн-регистрацию на рейсы двух авиакомпаний. Они переходили на отечественные системы бронирования и регистрации. Сейчас аэропорт вернулся к обычному режиму работы.