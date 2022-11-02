В Сочи в тоннеле заблудился медведь

Краснодарский край

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  • © Изображение wirestock, Freepik
    © Изображение wirestock, Freepik

В сочинском тоннеле Новоскальный по дороге из Адлера в Красную Поляну утром 2 ноября заблудился бурый медведь

Видео появилось в паблике «Это Сочи, детка!». По словам автора, животное было напугано и не могло самостоятельно выбраться на улицу. Подписчик телеграм-канала помог медведю покинуть тоннель — сопровождал его и фарами указывал направление к выходу. Сообщается, что животное не пострадало и вернулось в привычную среду обитания.

Как писали Юга.ру, во время разбора завалов дома в Ейске, пострадавшего от падения Су-34, спасатели обнаружили клетку с хомяком. Его забрал к себе домой один из сотрудников МЧС.

дорога на курорт Дороги Животные Сочи

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В Сочи в тоннеле заблудился медведь
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