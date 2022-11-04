Минтранс РФ предложил объезжать Крымский мост через ДНР 7-10 ноября, но потом удалил текст об объезде

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

7-10 ноября Крымский мост будут перекрывать для машин на ремонт

4 ноября верифицированный телеграм-канал Министерства транспорта РФ сообщил, что «с 7 по 10 ноября возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ». В посте предлагался объезд:

«Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Номер горячей линии: 88002015638».

В таком виде сообщение успел репостнуть телеграм-канал оперштаба Краснодарского края. Позже в канале Минтранса удалили предложение объезда через присоединенные в ходе СВО регионы и номер горячей линии, заменив эту часть на: «Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией».

По тому же маршруту власти направляли большегрузы в Крым 27 октября из-за того, что Керченской переправой разрешили перевозить только некоторые виды товаров.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Он разрушил несколько пролетов переправы. Движение большегрузов по мосту запретили. Их направили на Керченскую паромную переправу, где вскоре образовалась очередь. Дозвонившийся в редакцию Юга.ру дальнобойщик рассказал, что в списке он 1592. По последним официальным данным, разрушенную часть Крымского моста планируют восстановить в декабре.

31 октября в очереди на Керченскую переправу стояли почти 400 грузовиков. Большая часть из них находилось в Темрюкском районе. 

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