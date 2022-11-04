7-10 ноября Крымский мост будут перекрывать для машин на ремонт

4 ноября верифицированный телеграм-канал Министерства транспорта РФ сообщил, что «с 7 по 10 ноября возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ». В посте предлагался объезд: «Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Номер горячей линии: 88002015638».

В таком виде сообщение успел репостнуть телеграм-канал оперштаба Краснодарского края. Позже в канале Минтранса удалили предложение объезда через присоединенные в ходе СВО регионы и номер горячей линии, заменив эту часть на: «Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией».