Грузовикам запретят проезд в Крым по Керченской переправе. Но есть исключения

С 27 октября грузовики не смогут попасть на полуостров через Керченскую переправу. Но некоторые виды товаров перевозить разрешили

С 27 октября в Краснодарском крае ограничат движение грузовиков через Керченскую переправу. Такое решение принял оперштаб, созданный для исполнения указа о среднем уровне реагирования.

Но есть исключения. Проезд разрешат тем, кто доставляет:

грузы военного назначения, специальные грузы, технику для восстановления инфраструктуры и фармацевтическую продукцию;

скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Остальной транспорт сможет доехать до полуострова по альтернативному пути. Это сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Для этого организуют «зеленый коридор».

На маршруте есть автомобильные заправочные станции. Остановки разрешены только на специальных стационарных площадках отдыха и АЗС. Ориентировочное время в пути от Новоазовска до Крыма составит около 7 часов.

«Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия», — добавили в оперштабе.

В Минтрансе РФ сообщили, что с 9 октября через пролив в обе стороны перевезли 20 тыс. 172 пассажира и 9 тыс. 783 грузовика. Шесть паромов за это время выполнили 283 рейса.

Ранее Юга.ру рассказывали, что движение по Крымскому мосту открыто только для легковых автомобилей и автобусов. Водители грузовиков могут добраться на полуостров на пароме или по альтернативному сухопутному пути. Время ожидания парома составляло 3-4 дня. А один из дальнобойщиков рассказал, что переправу ждали более 3 тыс. автомобилей.