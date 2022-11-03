В Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося 75-летнего грибника

Мужчина приехал в Сочи из Ростовской области. Со своей местной знакомой отправился в лес за грибами. В чаще грибник отстал от спутницы. Женщина сначала пыталась найти его сама. Затем обратилась за помощью соседей в поселке.

Когда стемнело, а поиски не увенчались успехом, женщина обратилась в МЧС. Спасателям она сообщила, что её знакомый заблудился в лесу в районе пос. Головинка. Связи с мужчиной не было.

Спасатели выдвинулись в указанный район и вскоре обнаружили мужчину в верховье реки Осохой. К тому моменту он уже обессилел. Потребовалось несколько часов, чтобы вывести мужчину к поселку.

Он рассказал, что хотел спуститься вниз по руслу реки, но ему помешал завал из веток. Забраться вверх по крутому склону также не вышло. В итоге решил переночевать в лесу. В этот момент его и обнаружили спасатели. От медицинской помощи мужчина отказался.

23 октября Юга.ру рассказывали о туристах, которые ушли в горы в Сочи и перестали выходить на связь. Их искали несколько дней, задействовали вертолет. К людям они вышли сами. А несколькими днями ранее сочинские спасатели помогли унесенным ветром в море туристкам. Они катались на сапбордах.