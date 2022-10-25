В Сочи двое парней ушли в горы и перестали выходить на связь. Поиски идут третий день

23 октября в Сочи двое парней отправились в поход в горы. Они планировали вернуться домой вечером того же дня. Об этом спасателям рассказала мать одного из участников похода. Она попросила начать поиск её 19-летнего сына.

Вечером 23 октября молодые люди в последний раз выходили на связь. Они рассказали, что вдали видят огни с. Медовеевка. В тот же вечер на поиски выехала дежурная бригада местных спасателей.

Первоначально сообщалось, что туристы направлялись в район истока реки Чвижепсе. Позже спасатели выяснили, что молодые люди планировали отправиться в район хребта Иегош. По мнению специалистов МЧС преодолеть такой сложный маршрут за день проблематично. Осложняет поиски и то, что точный маршрут похода парни заранее никому не рассказали.

25 октября к первой группе спасателей присоединилась ещё одна. Они разделились. Первый отряд работает в каньоне реки Чвижепсе, второй — у хребта Иегош.

Обновление: в 14:10 с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС вылетел вертолет КА-32 для проведения поиска с воздуха. Борт также доставил в горно-лесную местность ещё одну поисковую группу. Она высадилась в районе горы Сапун.