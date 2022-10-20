В Сочи спасли унесенных ветром в море туристок. Они катались на сапбордах

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Сочинские спасатели помогли вернуться на берег девушкам, которых ветром унесло от берега

Вечером 19 октября сочинским спасателям поступил вызов. Звонили туристки, которых унесло в море. Девушки отправились кататься на надувных досках — сапбордах. Однако погода резко ухудшилась. Начался ветер, поднялись волны, и девушек унесло от реки Мзымты в сторону порта.

Выручил телефон, который туристки взяли с собой в герметичном пакете. Гаджет помог не только сделать красивые фотографии, но и спас терпящих бедствие серфингисток.

К девушкам на катере вышли спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда. Они помогли туристкам добраться до берега. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи во время шторма мужчина пошел купаться в море и пропал. 

Курорты и туризм МЧС Сочи Спасение Черное море

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