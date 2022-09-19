Путешествие на безвизовом лайнере из Сочи в Турцию подорожает на 10 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2023 году из морпорта Сочи продолжит ходить безвизовый круизный лайнер. Но отправиться в путешествие станет дороже

Круизный лайнер Astoria Grande продолжит ходить из Сочи в Турцию в 2023 году. Но билет на него станет на 10 тыс. дороже. По данным сайта круиза, самый дешевый билет составит 88 тыс. рублей, а самый дорогой — 236 тыс. рублей.

На 2023 год запланировано 26 рейсов. Девятипалубный лайнер будет находиться в пути 8 дней. Маршрут пройдёт через турецкие города Трабзон, Синоп, Амасра и Стамбул. Кроме того, для путешествия не нужны виза и ПЦР-тест. Отдыхающим нужны только медицинская страховка и загранпаспорт.

Отметим, некоторые европейские страны перестали выдавать шенгенские визы россиянам. Основатель турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал Юга.ру, что пока такое решение не сильно отразилось на туротрасли. По его словам, во многие страны можно получить визу без каких-либо проблем и основные трудности связаны с закрыми аэропортами в Краснодарском крае, а не разрешением на въезд в страну.

Так, сложности с турпотоком испытывают и курортные города Черноморского побережья. Из-за закрытых аэропортов поток отдыхающих распределился по городам неравномерно. В Сочи за лето отдохнули более 5 млн туристов, а до конца года в городе планируют принять более 7 млн туристов. Для сравнения, Анапу с начала года посетили 3,2 млн туристов. Из-за таких сложностей отельерам даже пришлось снижать цены на жильё.

Курорты и туризм путешествия Сочи Судоходство Турция

Новости

В Краснодарском крае задержали активистов, которые фотографировали могилы погибших военных
В Краснодарском крае 62-летняя туристка сорвалась с обрыва
Путешествие на безвизовом лайнере из Сочи в Турцию подорожает на 10 тыс. рублей
Под Краснодаром на мосту через реку Кубань ограничат движение до конца года
Мэром Приморско-Ахтарска стал бывший кадровый военный и участник грузино-осетинского конфликта
Где дешевле всего арендовать квартиру в Краснодаре? Эксперты назвали самые доступные районы

Лента новостей

Суфлёры, доступная среда и контроль&nbspCO2
Сегодня, 14:50
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Рассказываем, как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ
В судах Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии
Сегодня, 14:19
В судах Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии
Из них 73 обжаловали
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы
Сегодня, 10:59
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы
В городе объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте