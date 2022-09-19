Путешествие на безвизовом лайнере из Сочи в Турцию подорожает на 10 тыс. рублей

В 2023 году из морпорта Сочи продолжит ходить безвизовый круизный лайнер. Но отправиться в путешествие станет дороже

Круизный лайнер Astoria Grande продолжит ходить из Сочи в Турцию в 2023 году. Но билет на него станет на 10 тыс. дороже. По данным сайта круиза, самый дешевый билет составит 88 тыс. рублей, а самый дорогой — 236 тыс. рублей.

На 2023 год запланировано 26 рейсов. Девятипалубный лайнер будет находиться в пути 8 дней. Маршрут пройдёт через турецкие города Трабзон, Синоп, Амасра и Стамбул. Кроме того, для путешествия не нужны виза и ПЦР-тест. Отдыхающим нужны только медицинская страховка и загранпаспорт.

Отметим, некоторые европейские страны перестали выдавать шенгенские визы россиянам. Основатель турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал Юга.ру, что пока такое решение не сильно отразилось на туротрасли. По его словам, во многие страны можно получить визу без каких-либо проблем и основные трудности связаны с закрыми аэропортами в Краснодарском крае, а не разрешением на въезд в страну.

Так, сложности с турпотоком испытывают и курортные города Черноморского побережья. Из-за закрытых аэропортов поток отдыхающих распределился по городам неравномерно. В Сочи за лето отдохнули более 5 млн туристов, а до конца года в городе планируют принять более 7 млн туристов. Для сравнения, Анапу с начала года посетили 3,2 млн туристов. Из-за таких сложностей отельерам даже пришлось снижать цены на жильё.