Рядом с парком «Краснодар» строят новую парковку. В самом сквере утепляют экзотические деревья

Краснодарский край

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  • Укладка асфальта на новой парковке парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Укладка асфальта на новой парковке парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

На новой автостоянке рядом с парком «Краснодар» укладывают асфальт

Строители приступили к укладке асфальта на новой парковке рядом с парком «Краснодар». Автостоянка размещена вдоль дублера улицы Тихорецкой от Тихорецкого кольца до улицы им. Героя Владислава Посадского.

  • Скриншот сервиса Яндекс.Карты © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/?ll=39.042488%2C45.040425&z=15.9
    Скриншот сервиса Яндекс.Карты © https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/?ll=39.042488%2C45.040425&z=15.9
  • Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Строительство новой парковки парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Работы по обустройству покрытия ведутся уже несколько недель. Сейчас строители приступили к завершающему этапу — укладке асфальта. Точные сроки, когда гости парка «Краснодар» смогут воспользоваться новой стоянкой, пока не известны.

Внутри главного общественного пространства города идут работы по утеплению редких экзотических деревьев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал фотограф Евгений Таранжин. Сейчас работники парка сооружают купол теплицы для Хоризии. Родина дерева — Южная Америка. Без утепления оно может погибнуть. 

  

Над зеркальным лабиринтом, в центре которого растет королевский Делоникс, появился купол. Он должен защитить мадагаскарское растение от холодного воздуха.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как выглядит новая очередь парка «Краснодар». Японский сад ещё строится, а мошенники в интернете уже предлагают платные экскурсии по нему. Ранее администрация парка опровергла слухи о продаже билетов в новую локацию.

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» парковки Строительство

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