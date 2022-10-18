Рядом с парком «Краснодар» строят новую парковку. В самом сквере утепляют экзотические деревья
На новой автостоянке рядом с парком «Краснодар» укладывают асфальт
Строители приступили к укладке асфальта на новой парковке рядом с парком «Краснодар». Автостоянка размещена вдоль дублера улицы Тихорецкой от Тихорецкого кольца до улицы им. Героя Владислава Посадского.
Работы по обустройству покрытия ведутся уже несколько недель. Сейчас строители приступили к завершающему этапу — укладке асфальта. Точные сроки, когда гости парка «Краснодар» смогут воспользоваться новой стоянкой, пока не известны.
Внутри главного общественного пространства города идут работы по утеплению редких экзотических деревьев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал фотограф Евгений Таранжин. Сейчас работники парка сооружают купол теплицы для Хоризии. Родина дерева — Южная Америка. Без утепления оно может погибнуть.
Над зеркальным лабиринтом, в центре которого растет королевский Делоникс, появился купол. Он должен защитить мадагаскарское растение от холодного воздуха.