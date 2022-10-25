В заповеднике под Анапой вырубили деревья на 40 млн рублей

В прокуратуре Анапы рассказали, что в Большом Утрише незаконно вырубали деревья с апреля по июнь 2022 года. За это время спилили 9 древесных растений робиния, 3 ясеня, 7 грабов и туи.

В полиции Анапы завели уголовное дело по ст. 260 (Незаконная рубка лесных насаждений). Ущерб от вырубки оценили в 40 млн рублей. По делу проводят расследование, его ход контролирует прокуратура.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в заповедниках Новороссийска и Туапсинского района незаконно вырубили деревья на сумму более 200 млн рублей. А в 2021 году в Краснодаре хотели судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей.