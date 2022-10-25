Власти края сообщили, что в Анапе жителям Херсона вручают российские паспорта. Сколько человек получили документ — неизвестно

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли церемонию принятия российского гражданства

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Как подчеркнули в релизе, «во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать её культуру, историю и традиции». О точном количестве людей, получивших российские паспорта, не сообщается.

Также стало известно, что Анапа разместила в своих здравницах 7,2 тыс. человек из Херсонской области. Всего на территорию Кубани прибыло 7,7 тыс. жителей нового региона России.

Ранее в Анапе выдали первые жилищные сертификаты жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, которые покинули свои дома. Это первые подобные документы в России, выданные по таким основаниям.

Как писали Юга.ру, в Краснодарский край эвакуировали 3200 жителей Херсонской области. В указе о военном положении это называется «временным отселением».

Анапа

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