Глава Херсонской области предложил жителям эвакуацию в ЮФО и Крым

13 октября глава временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил ее жителям выезжать в регионы юга РФ. Ему посоветовали не усугублять социальную напряженность в Краснодарском крае

Чиновники решили организовать выезд херсонских семей в РФ для отдыха и учёбы. Прежде всего, эвакуируются жители правого берега Днепра, однако Сальдо предложил переезд и остальным жителям области, «чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов». Для миграции он предложил рассматривать Крым, Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарский край.

Необходимость эвакуации он объяснил референдумами 23-27 сентября: «Херсонщина сделала свой выбор — на референдуме подтвердила своё желание войти в состав РФ. <...> Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины, и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка».

23-27 сентября власти РФ проводили референдумы по присоединению Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. На Кубани открыли 22 участка для голосования. 23 сентября власти Краснодара провели митинг в поддержку референдумов. 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ воспримет актом агрессии удары Украины по новым территориям РФ.

Повторив просьбу о помощи у руководства РФ, Сальдо заключил, что «Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно». Первый поезд с детьми Херсонской области приехал Краснодарский край еще 11 октября. Он прибыл в Анапу. Тогда другой чиновник ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что семьи с детьми и пожилых людей отправят в ЮФО и Крым «на несколько недель».

В ответ на заявление Сальдо общественная деятельница Краснодара Яна Антонова спросила: «Почему из Херсона хотят ехать в и без того густонаселенную Кубань? Здесь очень тяжелое положение с нехваткой школ, детских садов, поликлиник».