Бесплатный проезд, горячее питание и подарки. Власти Краснодара решили поддержать семьи мобилизованных горожан
В Краснодаре дети мобилизованных граждан будут ездить бесплатно в общественном транспорте
С инициативой о дополнительных мерах соцподдержки для семей мобилизованных выступила администрация Краснодара. Вопрос вынесли на рассмотрение Гордумы. Депутаты предложение поддержали.
Теперь детям мобилизованных краснодарцев будет оказана следующая помощь:
- предоставление бесплатного горячего питания (ученикам 5–11 классов);
- предоставление бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и в пригородном транспорте (50 бесплатных поездок в месяц);
- вручение детям новогодних кондитерских наборов.
Чтобы воспользоваться мерами поддержки нужно написать заявление. Кроме того, предоставить документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного на военную службу.
Участникам СВО и членам их семей также помогут в решении юридических вопросов. Они смогут получить бесплатную правовую консультацию по имущественным и другим вопросам. В том числе по оформлению предусмотренных законодательством мер поддержки.
Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с обеспечением мобилизованных из Краснодарского края всем необходимым для несения службы. Власти региона пообещали принять меры.