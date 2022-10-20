Бесплатный проезд, горячее питание и подарки. Власти Краснодара решили поддержать семьи мобилизованных горожан

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодаре дети мобилизованных граждан будут ездить бесплатно в общественном транспорте

С инициативой о дополнительных мерах соцподдержки для семей мобилизованных выступила администрация Краснодара. Вопрос вынесли на рассмотрение Гордумы. Депутаты предложение поддержали.

Теперь детям мобилизованных краснодарцев будет оказана следующая помощь:

  • предоставление бесплатного горячего питания (ученикам 5–11 классов);
  • предоставление бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и в пригородном транспорте (50 бесплатных поездок в месяц);
  • вручение детям новогодних кондитерских наборов.

Чтобы воспользоваться мерами поддержки нужно написать заявление. Кроме того, предоставить документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного на военную службу.

Участникам СВО и членам их семей также помогут в решении юридических вопросов. Они смогут получить бесплатную правовую консультацию по имущественным и другим вопросам. В том числе по оформлению предусмотренных законодательством мер поддержки.

Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с обеспечением мобилизованных из Краснодарского края всем необходимым для несения службы. Власти региона пообещали принять меры. 

Краснодар Общественный транспорт Социальные программы Частичная мобилизация для СВО

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Бесплатный проезд, горячее питание и подарки. Власти Краснодара решили поддержать семьи мобилизованных горожан
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