В Краснодарском крае на повышение зарплат педагогам муниципальных школ и детсадов направят 3,2 млрд рублей

В ходе сессии парламентарии Заксобрания Краснодарского края согласовали корректировки в госпрограмму «Развитие образования»

Документ предусматривает увеличение общего объёма финансирования программы в 2022-2024 годах почти на 3,5 млрд рублей.

В 2022 году на повышение зарплаты педагогам муниципальных учреждений дошкольного образования (детсадов и яслей) направят более 1,5 млрд рублей, педагогам муниципальных учреждений общего образования (школ, лицеев) — более 1,7 млрд рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что без решения вопроса о достойной зарплате педагогов все усилия органов власти по привлечению специалистов в отрасль не достигнут желаемого результата.

«Любые вложения в образование — это забота о перспективах дальнейшего развития общества. Работа педагога — одна из самых ответственных, и мы должны стремиться поднять не только её престиж, но и материальную составляющую. Оплата их непростого труда должна быть достойной, чтобы в эту профессию стремилась прийти талантливая молодёжь», — подчеркнул Юрий Бурлачко.