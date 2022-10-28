В Краснодаре хотят построить новый канализационный коллектор длиной 23,4 км

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя PublicDomainImages с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя PublicDomainImages с сайта pixabay.com

Новую канализацию в Краснодаре хотят построить в 2023-2026 годах на деньги краевого и федерального бюджета

Ранее Юга.ру писали, что строительные работы должны начать в 2023 году и завершить в 2026-м.

Теперь стало известно, что коллектор проложат от улицы Черкасской через Героев-Разведчиков, по Западно-Кругликовской, Батуринской, переулку Топольковому, улице Петра Метальникова, Ростовскому Шоссе, по улице Яхонтовой на Дзержинского до Западного Обхода.

27 октября депутаты региона внесли соответствующую статью в бюджет: 3,3 млрд рублей край выделит на главный коллектор Краснодара в течение следующих трёх лет. 

«Инженерная инфраструктура города-миллионника особенно нуждается в обновлении и развитии. Новый коллектор позволит разгрузить систему водоотведения в центре и в развивающихся районах», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

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Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин рассказал, что проект предусматривает строительство трёх насосных станций и самого коллектора длиной 23,4 км.

Напомним, на строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов Краснодарский край планирует потратить 18,5 млрд рублей. Первое поступление в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета поступило в июле. Кроме того, в Геленджике хотят проложить водопровод за 6,5 млрд рублей. А в Сочи объявили реконструкцию изношенных очистных сооружений.

Водоснабжение Краснодар

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