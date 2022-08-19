На строительство главного канализационного коллектора Краснодара потратят 16,5 млрд рублей

В Краснодаре планируют построить новый канализационный коллектор. На это городу выделили 13 млрд рублей

В 2023 году в Краснодаре планируют приступить к строительству главного канализационного коллектора. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить работы хотят в 2026 году. Общая стоимость строительства составит 16,5 млрд рублей.

Из краевого и городского бюджета суммарно выделят 3,3 млрд рублей. Еще 13 млрд рублей в заем город получит из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе администрации края. Проект предусматривает строительство трех канализационных насосных станций и коллектора протяженностью 23,4 км, способного пропускать 150 тыс. кубометров сточных вод в сутки.