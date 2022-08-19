На строительство главного канализационного коллектора Краснодара потратят 16,5 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

В Краснодаре планируют построить новый канализационный коллектор. На это городу выделили 13 млрд рублей

В 2023 году в Краснодаре планируют приступить к строительству главного канализационного коллектора. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить работы хотят в 2026 году. Общая стоимость строительства составит 16,5 млрд рублей.

Из краевого и городского бюджета суммарно выделят 3,3 млрд рублей. Еще 13 млрд рублей в заем город получит из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе администрации края. Проект предусматривает строительство трех канализационных насосных станций и коллектора протяженностью 23,4 км, способного пропускать 150 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

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Как писали Юга.ру, в июле Краснодарский край получил первый транш в размере 1 млрд рублей на строительство трех водопроводов — Троицкого, Ейского и Таманского. Всего на их строительство выделили 18,5 млрд рублей. Еще 6,5 млрд рублей выделили на строительство водовода в Геленджике.

ЖКХ Краснодар Строительство

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